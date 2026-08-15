حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 12:32 صباحاً - أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم تعيين المدرب المصري حسين عبداللطيف مديرًا فنيًا لمنتخب ليبيا للناشئين، في خطوة جديدة ضمن خطة الاتحاد للنهوض بمنتخبات المراحل السنية وتجهيزها للمنافسات المقبلة.

حسين عبداللطيف يتولى تدريب منتخب ليبيا للناشئين

جاء اختيار حسين عبداللطيف لتولي قيادة المنتخب الليبي للناشئين، في ظل خبرته في التعامل مع اللاعبين صغار السن والعمل على تطوير قدراتهم الفنية والبدنية.

ومن المقرر أن يبدأ المدرب المصري مهمته خلال الفترة المقبلة، من خلال إعداد برنامج تدريبي شامل للمنتخب، إلى جانب متابعة اللاعبين المميزين واختيار العناصر التي يمكنها تشكيل القوام الأساسي للفريق.

رحيل حسين عبداللطيف عن منتخب مصر

وتأتي الخطوة الجديدة بعد مغادرة حسين عبداللطيف منصبه مع منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بعدما تقدم باعتذاره عن استكمال مهمته مع الفراعنة.

وعقب رحيله عن المنتخب المصري، تلقى المدرب عرضًا من الاتحاد الليبي لتولي مسؤولية منتخب الناشئين، ليقرر خوض تجربة تدريبية جديدة خارج مصر.

تحدٍ جديد أمام المدرب المصري

ويخوض حسين عبداللطيف تجربة جديدة في مسيرته التدريبية، حيث يطمح إلى بناء منتخب ليبي قوي للمراحل السنية، من خلال اكتشاف المواهب وتطوير اللاعبين وتجهيزهم للمنافسات المقبلة.

وتسعى إدارة الاتحاد الليبي إلى الاهتمام بقطاع الناشئين وإعداد عناصر يمكن أن تمثل المنتخب الأول مستقبلًا، وهو ما يجعل مهمة المدرب المصري ذات أهمية كبيرة خلال المرحلة المقبلة.

استعدادات منتخب ليبيا للناشئين

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة وضع التصور الفني الخاص بالمنتخب، إلى جانب تحديد مواعيد المعسكرات التدريبية والمباريات الودية، فضلًا عن الاستقرار على الجهاز المعاون لحسين عبداللطيف.

ويأمل المدرب المصري في تحقيق بداية ناجحة مع منتخب ليبيا للناشئين، وتقديم تجربة مميزة تؤكد قدرته على العمل مع المنتخبات السنية والمساهمة في تطوير المواهب الشابة.