خوان بيزيرا يبلغ قائد الزمالك بالعودة إلى مصر خلال أيام

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 أغسطس 2026 07:25 مساءً - أبلغ البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عمر جابر، قائد الفريق، بعودته إلى مصر خلال الأيام المقبلة، بعد التواصل بينهما بشأن الأجواء داخل القلعة البيضاء.

بيزيرا يستفسر من عمر جابر عن الأجواء في الزمالك

وشهدت الساعات الماضية تواصلًا بين خوان بيزيرا وعمر جابر، قائد الزمالك، حرص خلاله اللاعب البرازيلي على معرفة الأجواء داخل الفريق وموقف اللاعبين والجهاز الفني من الأزمة الحالية.

وبعد التأكد من أن الوضع لا يصب فى صالحه، أكد بيزيرا لعمر جابر أنه سيعود إلى مصر خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لحسم موقفه مع إدارة النادي.

الزمالك يتمسك بعودة بيزيرا

وتأتي خطوة بيزيرا بعد الجلسة التي عقدها مسئولو الزمالك مع اللاعب ووكيله عبر تطبيق «زووم»، لبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية، في ظل انقطاع اللاعب عن تدريبات الفريق ورفضه العودة إلى القاهرة خلال الفترة الماضية.

وكان طلب الزمالك واضحًا خلال المفاوضات، بضرورة عودة اللاعب إلى مصر أولًا، وبعدها يمكن مناقشة كافة الحلول والعروض المقدمة بشأن مستقبله، مع تمسك النادي بعدم مناقشة أي عرض طالما أن اللاعب يرفض العودة والانتظام في التدريبات.

ويرتبط بيزيرا بعقد مع الزمالك، وتسعى إدارة النادي لحسم موقفه خلال الفترة المقبلة بما يحفظ حقوق القلعة البيضاء، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد.