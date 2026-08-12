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أكرم توفيق أهلاوي لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر

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أكرم توفيق أهلاوي لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 أغسطس 2026 05:13 مساءً -  أتم النادي اتفاقه مع أكرم توفيق للعودة إلى صفوف الفريق لمدة 3 سنوات، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ اللاعب عقده مع نادي الشمال القطري بالتراضي.

 

وتوصل أكرم توفيق إلى اتفاق مع إدارة الشمال القطري لإنهاء تعاقده بالتراضي، ليصبح من حقه الانتقال إلى الأهلي دون تحمل النادي الأحمر أي مقابل لناديه السابق.

 

وتأتي عودة أكرم توفيق إلى الأهلي في ظل رغبة متبادلة بين اللاعب والنادي، حيث رحب اللاعب بالعودة إلى القلعة الحمراء، بينما تمسك مسؤولو الأهلي باستعادة أحد أبرز لاعبيه السابقين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

 

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن عودة أكرم توفيق رسميًا إلى الأهلي بعد استكمال الإجراءات الخاصة بتوقيع العقود والقيد.

 

 

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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