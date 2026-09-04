أخبار اليمن : احذروا السيول.. الأمطار مستمرة

احذروا السيول.. الأمطار مستمرة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصحبها الرياح الهابطة وحبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، وحجة، والمحويت، وعمران، وصنعاء، وريمة، وذمار، والبيضاء، والضالع، وإب، وتعز ولحج وأجزاء من سهل تهامة.
ويحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مرتفعات وهضاب البيضاء، وأبين، وشبوة، وحضرموت والمهرة وأجزاء من الساحل الغربي.
وحذر المركز المواطنين من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ونصح السائقين بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء السيول.
كما حذر من العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب على الطرق والمنحدرات الجبلية.
ودعا الجهات المختصة ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
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