أخبار اليمن : أبو راس يعزي بوفاة رجل الأعمال عبدالرحمن جلب

أبو راس يعزي بوفاة رجل الأعمال عبدالرحمن جلب
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة رجل الأعمال الشيخ عبدالرحمن يحيى عبده جلب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة إب، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة وطنه ومجتمعه.
وأشاد أبو راس في البرقية التي بعثها إلى أشقاء الفقيد الشيخ أحمد والشيخ علي والشيخ محمد يحيى جلب وإلى نجله رياض عبدالرحمن يحيى جلب وإخوانه، وإلى الشيخ عبدالله قاسم يحيى عبده جلب وإخوانه، بمناقب الفقيد وإسهاماته البارزة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، ودوره المشهود في أعمال الخير وإصلاح ذات البين، ومواقفه الداعمة لخدمة الوطن والمجتمع،
وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأشقاء الفقيد وأبنائه وأفراد الأسرة وآل جلب كافة في مديرية ريف إب خاصة ومدينة إب عامة بهذا المصاب.. سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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