وائل جمعة يرتب ودية جديدة للأهلي فى إسبانيا استعدادًا لمواجهة برشلونة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 أغسطس 2026 12:29 مساءً - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليومية في معسكره الخارجي المقام حاليًا بإسبانيا، وسط تركيز كبير من الجهاز الفني على رفع الحمل البدني وتجهيز اللاعبين من الناحية الفنية قبل العودة إلى المنافسات.

وائل جمعة يرتب ودية جديدة للأهلي فى إسبانيا استعدادًا لكأس خوان جامبر

ويعمل وائل جمعة ، مدير الكرة بالأهلي، بالتنسيق مع الجهاز الإداري، على ترتيب مواجهة ودية جديدة للفريق خلال فترة المعسكر، لمنح اللاعبين فرصة إضافية للاحتكاك واختبار الجاهزية قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني 19 أغسطس الجاري ضمن بطولة كأس خوان جامبر.

وكان الأهلي قد استقر على خوض مباراة ودية أمام فريق بادالونا الإسباني، الذي يلعب فى دوري الدرجة الخامسة، يوم 12 أغسطس فى مدينة برشلونة، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني خلال فترة المعسكر.

ويبحث الجهاز الفني عن تحقيق أكبر استفادة من المباريات الودية، من خلال تجربة الخطط الفنية ومنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، قبل خوض اللقاء التاريخي أمام برشلونة الذي يمثل محطة مهمة في إعداد الفريق للموسم الجديد.