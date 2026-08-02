التعليم: البكالوريا تعتمد على التقييمات الأسبوعية والشهرية والاختبارات فى التقييم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 أغسطس 2026 11:13 مساءً - تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال نظام البكالوريا المصرية إلى تقديم نموذج تعليمي حديث يواكب أحدث الاتجاهات العالمية، ويركز على إعداد الطلاب أكاديميًا ومهاريًا، بما يؤهلهم للالتحاق بالجامعات وسوق العمل، مع إتاحة مسارات دراسية متنوعة تتناسب مع ميولهم وقدراتهم.

اختيار المسارات الدراسية

ويتميز النظام بمرونة كبيرة في اختيار المسارات الدراسية، حيث يتيح للطلاب فرصًا أوسع للتخصص الأكاديمي، مع الالتزام بالمعايير الدولية الحديثة في التعليم، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعرفة والمهارات والقيم اللازمة للمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل مصر.

كما يضم النظام مواد دراسية جديدة ترتبط باحتياجات سوق العمل، من بينها الاقتصاد وإدارة الأعمال والمحاسبة ضمن مسار الأعمال، إضافة إلى البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن مسار الهندسة وعلوم الحاسب، بما يعزز جاهزية الطلاب لمهن المستقبل.

زيادة عدد الساعات الدراسية للمواد الأساسية

ويرتكز نظام البكالوريا المصرية على زيادة عدد الساعات الدراسية للمواد الأساسية، لضمان جودة المخرجات التعليمية، من خلال دراسة سبع مواد رئيسية موزعة على مدار عامين دراسيين، مع إتاحة أكثر من مسار للتخصص وفقًا لقدرات واهتمامات الطلاب.

ويهدف النظام إلى تمكين الطلاب من اتخاذ قرارات أكثر وعيًا بشأن مستقبلهم الجامعي والمهني، عبر ربط الدراسة بالتطبيق العملي، وتشجيع التفكير النقدي والإبداعي، وتوظيف المعرفة في مواجهة المشكلات الواقعية، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي والمشاركة المجتمعية.

وفيما يتعلق بالتقييم، يعتمد النظام على أساليب متنوعة تشمل التقييمات الأسبوعية والشهرية والاختبارات، مع منح الطلاب أكثر من فرصة لتحسين مستواهم وتحقيق أفضل النتائج، ويشترط حصول الطالب على 50% من الدرجات المخصصة للدخول إلى الامتحان.

أبرز مميزات مناهج البكالوريا المصرية

تعتمد مناهج البكالوريا المصرية على فلسفة تعليمية حديثة تقدم محتوى تفاعليًا متسلسلًا يعزز الفهم العميق لدى الطلاب، مع الاستفادة من الخبرات الدولية في تصميم المناهج ومراجعتها، بما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات التعليمية العالمية.

كما عززت الوزارة التعاون مع المؤسسات التعليمية الدولية والمراكز الثقافية لتطوير تدريس المواد العلمية واللغات الأجنبية، بما يسهم في رفع كفاءة الطلاب وتعزيز مهارات التواصل الأكاديمي لديهم على المستوى الدولي.

وتركز المناهج أيضًا على تنمية المهارات الأساسية، مثل التحليل والاستدلال والتفكير النقدي، وإصدار الأحكام المبنية على الأدلة، إلى جانب مواكبة أحدث المعايير العالمية المعتمدة في الاختبارات الدولية، والاستفادة من التجارب التعليمية الرائدة، ومن بينها التجربة اليابانية في تطوير تعليم العلوم، وتقوم المناهج على نواتج تعلم واضحة وقابلة للقياس، تحدد ما ينبغي أن يكتسبه الطالب من معارف ومهارات بعد دراسة كل مقرر، بما يضمن تحسين الأداء الأكاديمي ومواءمة العملية التعليمية مع المعايير الدولية الحديثة.