القاهرة تستضيف المؤتمر الروسي الأفريقي الرابع برعاية مركز المعلومات ودعم القرار

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 نوفمبر 2026 11:17 مساءً - تستضيف القاهرة في 18 نوفمبر المؤتمر الرابع لنادي فالداي للنقاش حول العلاقات الروسية الأفريقية، بالشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تحت عنوان: التعاون الروسي الأفريقي في العالم المعاصر.

ووفقًا للسفارة الروسية في القاهرة، فإن المؤتمر سيجمع نخبة من الخبراء والشخصيات السياسية من كل من الجزائر، وكوت ديفوار، ومصر، ونيجيريا، وروسيا، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا؛ وهم جميعًا من المشاركين في أنشطة نادي فالداي وفي مسارات التعاون الروسي الأفريقي بشكل عام.

مصر ركيزة أساسية في العلاقات الروسية الأفريقية

وأكد نادي فالداي أن اختيار مصر لاستضافة هذا المؤتمر الأفريقي للنادي لم يأت من قبيل الصدفة؛ إذ إن الإرث التاريخي للتعاون الوثيق بين موسكو والقاهرة، وحجم التبادل التجاري الكبير، والروابط التعليمية والثقافية، تجعل من مصر إحدى الركائز الأساسية للعلاقات الروسية في القارة الأفريقية.

عضوية بريكس تعزز القواسم المشتركة بين موسكو والقاهرة

وقال نادي فالداي إنه مع انضمام مصر عضوًا كامل العضوية في مجموعة بريكس، بات هناك المزيد من القواسم المشتركة في الحوار الثنائي حول الأجندتين الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى أن روسيا والدول الأفريقية تتشارك في مصالح وقيم متقاربة، تنبع من الرغبة في إرساء نظام عالمي عادل، وتحقيق سلام دائم، وتعزيز التجارة الحرة، وضمان الاستقلالية في التسويات المالية، وتأمين المسارات اللوجستية.

التضامن ومواجهة التحديات المشتركة على جدول الأعمال

ولهذا السبب، ركّز منظمو المؤتمر الرابع على مفهوم التضامن في مواجهة التحديات المشتركة، والبحث الجماعي عن حلول تكنولوجية حديثة، وتطوير ممارسات الحوكمة، وإيجاد سبل لتعزيز مرونة الدول في ظل بيئة دولية تتسم بقدر كبير من عدم الاستقرار.

وأوضح البيان أن من بين الأهداف الرئيسية للمؤتمر تعزيز وتوسيع شبكة الخبراء الروس والأفارقة المهتمين بالتعاون، وإجراء نقاشات صريحة حول أكثر القضايا الدولية إلحاحًا، وصياغة توصيات عملية لدعم السياسات الخارجية.