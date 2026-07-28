ضياء رشوان: الرئيس السيسي يولي حفظ الإعلام المصري بكافة أشكاله أولوية وطنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يوليو 2026 03:29 مساءً - أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن مشروع رقمنة تراث ماسبيرو يمثل ميراثًا لا يجوز التفريط فيه، ولا بد من إيصاله إلى الشعب المصري والعربي، وذلك من خلال الحفاظ عليه وإتاحته لجميع المشاهدين.

وأضاف ضياء رشوان أن هذا التراث لا يُقدر بمال، مشيرًا إلى أن الإذاعة المصرية التي انطلقت بصوت الشيخ محمد رفعت تمثل قيمة تاريخية لا يمكن تعويضها بأي ثمن. وأوضح أنه من المقرر الانتهاء من نحو 41% من المشروع بحلول أبريل المقبل.

وقال إن الإعلام الذي أنتج هذا التراث العظيم على مدار عقود هو ملك للشعب المصري، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف أيضًا بعقد اجتماع يوم 3 ديسمبر، بالتزامن مع ذكرى صدور جريدة الوقائع المصرية، لبحث آليات حفظ وأرشفة الصحافة المكتوبة، مشددًا على أن الرئيس أكد ضرورة الحفاظ على الإعلام، بما يصب في مصلحته ويضمن استدامة تراثه. وأشار إلى أن جميع هذه الجهود تندرج في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على الإعلام المصري بكل جوانبه.

جاء ذلك خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة أحمد المسلماني، للإعلان عن مشروع رقمنة تراث ماسبيرو، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعرض الإنجاز المُحقق في مشروع أرشفة ورقمنة التراث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة والتلفزيون المصري على الرأي العام، وتوضيح حجم الجهود المبذولة في إطار التوثيق والحفاظ على التراث المصري داخل مكتبة التلفزيون المصري، بما يسهم في حماية أهم الأصول الثقافية والإعلامية للدولة المصرية، وإعادة إتاحتها بصورة حديثة تواكب التطورات التكنولوجية وتخدم الأغراض الثقافية والتعليمية والإعلامية.

وشهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات العامة والإعلامية، على رأسهم ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وخالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور عبد الرحمن البسيوني، رئيس الإذاعة المصرية، وإسماعيل دويدار، رئيس إذاعة القرآن الكريم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع، أمس، بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، واللواء محسن عبد النبي، مستشار رئيس الجمهورية للإعلام، وخالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع أرشفة ورقمنة تراث الإذاعة والتلفزيون المصري، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف حماية أهم الأصول الثقافية والإعلامية للدولة المصرية، وإعادة إتاحتها بصورة حديثة تواكب التطورات التكنولوجية وتخدم الأغراض الثقافية والتعليمية والإعلامية، وذلك من خلال تحويل المحتوى التراثي والإعلامي والفني للإذاعة والتلفزيون التابع للهيئة الوطنية للإعلام إلى وسائط رقمية، بالتعاون والتنسيق مع جهات ومؤسسات الدولة المعنية، وكبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.