أكثر من 2300 مستعمر يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 12:29 مساءً - قالت محافظة القدس إن أكثر من 2300 مستعمر اقتحموا، باحات المسجد الأقصى المبارك، تزامنًا مع إحياء ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".

وأفادت محافظة القدس في بيان صادر عنها اليوم الخميس، بأنه من من بين المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك، وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن جفير"، وعضو الكنيست عن حزب الليكود "عميت هليفي"، الذي أدى طقوسًا تلمودية داخل باحاته، كما رفع علم الاحتلال الإسرائيلي خلال الاقتحام، في خطوة استفزازية تمثل انتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد.

شرطة الاحتلال تحمي المستعمرين

وأضافت المحافظة، ان شرطة الاحتلال الإسرائيلي سمحت بزيادة أعداد أفراد المجموعة الواحدة خلال الاقتحامات لتصل إلى نحو 150 مستعمرا.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تواصل فرض إجراءات مشددة على أبواب المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة، وتنتشر بشكل مكثف في مختلف باحات المسجد الأقصى وتمنع المصلين من الدخول إلى المسجد، مشيرة إلى أن عددًا محدودًا جدًا من المصلين تمكن من الوصول إلى المسجد خلال صلاة الفجر وأداء الصلاة، قبل أن تعتدي قوات الاحتلال على عدد من المواطنين والمصلين بالضرب.

وشهدت باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم، تكرار أداء عشرات المستعمرين لما يُعرف بـ"السجود الملحمي" قبالة قبة الصخرة من الجهة الغربية، وذلك خلال اقتحامهم للمسجد في ذكرى ما يُسمى "خراب الهيكل".