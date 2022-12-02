اجتماعات وزيارات ونشاطات.. حصاد الزراعة فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الانفوجراف الأسبوعى فى نسخته رقم 119، حول الحصاد الأسبوعى لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضى فى الفترة من 25 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر الجارى، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.





وخلال هذا الاسبوع، ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الاجتماع الوزارى الثامن المشترك حول الزراعة والبيئة والموارد الطبيعية لدول تجمع ‏السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى (كوميسا) عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بحضور الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وعدد من قيادات الوزارتين، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من ملفات التعاون بين الوزارتين.



وعقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتى الزراعة والرى اجتماعها الدورى برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والسادة رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين وذلك لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين، كما عقد القصير ، اجتماعا مع شباب الباحثين بالوزارة لاستعراض أولويات الدولة فى المرحلة القادمة.

كما سلم وزير الزراعة، 23 متدربا من 18 دولة إفريقية ‏الذين اجتازوا البرنامج التدريبى تحت عنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائى" شهادات البرنامج، كما اطمأن على الدكتور عماد الدين محمد حسين قمبر طبيب الوحدة البيطرية بقرية البسيونية مركز الفيوم والذى أصيب خلال أداء عمله بالحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، كذلك وافق على صرف وتمويل 16 مليون جنيه للمشروع فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وخلال هذا الأسبوع، افتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى فاعليات المهرجان الخامس لعسل النحل المصرى نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بمشاركة 50 شركة وخبراء النحل فى مصر والوطن العربى، كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إعطاء أكثر من 1.2 مليون جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع خلال الحملة القومية الثالثة والتى بدأت فى 19 نوفمبر الماضى.

فيما استعرض معهد وقاية النباتات بعض أفكار المشاريع الصغيرة التى يقدمها لدعم المرأة اقتصاديا، وذلك فى ندوة أقيمت فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، كما نفذ معهد أمراض النباتات برنامج تدريبى بعنوان: المكافحة المتكاملة باحدث الطرق لاهم امراض المحاصيل البستانية والحقلية فى محافظة الاسماعيلية فى ظل التغيرات المناخية، كما فاز الدكتور محمد ابوالسعود وكيل المعمل المركزى للمناخ، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بجائزة مؤسسة شومان للباحثين العرب فى مجال الزراعة بدون تربة.



وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه خلال الفترة من 16 أكتوبر حتى 30 نوفمبر تم الإفراج عن 876 ألف طن من مستلزمات الأعلاف بحوالى 432 مليون دولار، كما استعرضت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، تقريرا حول إنجازات المشروع، خلال الفترة من منتصف يوليو الماضى، وحتى الأسبوع الثالث من نوفمبر الجارى، استعدادا لموسم البطاطس الجديد 2022"2023، كما تم تسويق 300 ألف قنطار من خلال المنظومة الجديدة لتداول الاقطان من جميع الاصناف وبأسعار مجزية وتسليمها لمراكز التجميع حيث تنافست أكثر من 20 شركة من شركات تجاره القطن على الشراء.

كما وزع الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة، التابع للوزارة 70 طن تقاوى شعير ومائة الف شتلة زيتون بالمجان لدعم المزارعين فى القرى والنجوع التابعة لمبادرة حياة كريمة بمحافظة مطروح، كذلك واصلت الادارة المركزية للبساتين بقطاع الإرشاد الزراعى، متابعة زراعات محاصيل الخضر واشجار وحدائق الفاكهة يالمحافظات المختلفة، وتم توجيه لجنيتين إلى محافظتى اسيوط والقليوبية، لتنفيذ اعمال المتابعة ونقل التوصيات والممارسات الزراعية الجيدة للمزارعين.



كما تم توزيع 35 رأس ماشية مجانا للسيدات الأكثر احتياجا بمحافظة أسوان فى منطقتى وادى الصعايدة ووادى النقرة فى إطار مبادرة حياة كريمة، من خلال مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (سيل)، كذلك استقبل المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الاغذية، وفدا رفيع المستوى، من الفلبين، فى إطار الزيارات الرسميه التى يقوم بها الوفد لمصر لمناقشة تصدير الحاصلات الزراعية، وتفقدوا أقسام المعمل والإطلاع على التطورات التى تمت به، كما نظم المعمل برنامجا تدريبيا لشباب الباحثين بأقسام المعمل المختلفة، شمل موضوعات متعددة فى مجال الجودة الشاملة والأيزو 17025 وطرق التحليل ودور المعمل فى المنظومة الرقابية والأثر الاقتصادى على المنتجات الزراعية والتصنيع الغذائى وزيادة الصادرات المصرية، كما تم عقد سمينار بمقر المعمل لعرض أحدث أجهزة التحليل فى العالم وإطلاع الباحثين بالمعمل على هذه الأجهزة وطرق التحليل الخاصة بها، فيما بلغ إجمالى عدد الشهادات التى اصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع بنتائج تحليل العينات التى تم استلامها من العملاء حوالى 7500 عينة.



يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامى للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعى، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى يلقى الضوء على الخدمات التى تقدمها الوزارة للمزارع والمربى، كذلك الاصدار الاخير ارقام فى الزراعة، الذى يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعى بالارقام.