 الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأحد.. وتحذر من ظاهرة جوية

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الشبورة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الإدارية 35 24

6 أكتوبر 35 23

بنهــــا 35 23

دمنهور 34 23

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 34 23

دمياط 31 23

بورسعيد 32 24

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 23

الزقازيق 35 23

شبين الكوم 35 23

طنطا 35 23

شلاتين 37 26

الإسكندرية 32 23

العلمين الجديدة 32 23

وادى النطرون 35 23

مطروح 31 23

السلوم 33 23

سيوة 39 25

العريش 33 23

رفح 32 23

الطور 32 25

كاترين 31 18

رأس سدر 36 24

نخل 33 17

طابا 33 24

نويبع 36 26

حلايب 33 28

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 35 26

الفيوم 36 23

بنى سويف 36 23

المنيا 36 23

أسيوط 36 23

سوهاج 37 24

قنا 40 25

الأقصر 40 25

أسوان 41 26

الوادى الجديد 39 26

أبوسمبل 40 26

أبو رماد 38 27

رأس حدربة 34 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 40 26

المدينة 38 23

الرياض 37 22

المنامة 34 28

ابوظبى 36 28

الدوحة 37 27

الكويت 42 23

دمشق 34 13

بيروت 30 23

عمان 32 17

القدس 30 18

غزة 30 21

بغداد 41 21

مسقط 32 26

صنعاء 28 10

الخرطوم 40 28

طرابلس 27 20

تونس 28 18

الجزائر 26 20

الرباط 31 17

نواكشوط 32 24

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

إسلام أباد 35 20

نيودلهى 35 24

جاكرتا 30 26

بكين 27 16

كوالالمبور 32 25

طوكيو 28 18

أثينا 30 19

روما 24 14

باريس 20 12

مدريد 28 13

برلين 15 08

لندن 16 09

مونتريال 13 04

موسكو 13 10

نيويورك 14 09

واشنطن 16 09