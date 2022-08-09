القوات المسلحة تنظم زيارة للسفراء الأفارقة إلى مركز الطب الطبيعى بالعجوزة

جدة - نرمين السيد - نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وعدد من السفراء الأفارقة إلى مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة ومصنع الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بالعجوزة.





بدأت الزيارة بكلمة اللواء طبيب رضا الهميمى مدير مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة الذى أكد خلالها على أن تلك الزيارة تأتى ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للتعريف بالخدمات الطبية التى يقدمها المركز فى مجال التأهيل والأطراف الصناعية.

كما ألقى اللواء طبيب هشام الششتاوى مدير إدارة الخدمات الطبية كلمة، أشار فيها إلى العلاقات والروابط الراسخة التى تربط بين مصر وجميع الدول الإفريقية فى المجالات كافة، مؤكدا أن القوات المسلحة ممثلة فى إدارة الخدمات الطبية كان لها دورا بارزا فى انطلاق المشروعات الصحية والعلاجية التنموية الرائدة فى مصر مثل السياحة العلاجية.

وألقى الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة كلمة أعرب فيها عن فخره بما لمسه من خدمة طبية متقدمة من مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، متمنيا أن ينقل السفراء ورجال الأعمال الأفارقة ما رأوه لبلادهم.

وشملت الزيارة عرض فيلم تسجيلى عن مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة تناول عرض إمكانيات المركز وأقسامه، وتفقد الوفد مصنع الأطراف الصناعية وعدد من المراكز والوحدات التخصصية، كما شاهد الوفد عدد من العروض الرياضية لسباقات كرة الماء وكرة السرعة للأبطال من ذوى الهمم.

وقدم سفراء الدول الإفريقية الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة على إتاحة الفرصة لهم للإطلاع على كل ما هو جديد فى المجال الطبى، كما أشادوا بما شاهدوه فى المركز من خدمات طبية متطورة، واختتمت الزيارة بتكريم وفد جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وتبادل الدروع مع السفراء الأفارقة.