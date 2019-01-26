من البوم محمد حماقي الجديد 2019 ؛ الذي تم طرحه اليوم الخميس بعد غياب استمر 3 سنوات، تحت عنوان كل يوم من ده.
وفور طرح الألبوم بدأ الجماهير في البحث عن كلمات أغنية قالوا عنك من البوم محمد حماقي الجديد 2019؛ حيث أنها أحد أغاني الألبوم الذي يضم 20 أغنية.
اغنية قالوا عنك محمد حماقي 2019
وجاءت كلمات أغنية قالوا عنك في البوم محمد حماقي الجديد 2019 كالتالي:
قالوا عنك الجمال في عنيكي مال
قالوا انك احلي من كل البنات
قالُوا عَنكِ الجِمال فِي عنيكي مال
قالُوا آنكِ أَحْلِي مَن كُلْ البَنات
وان حبك سكة شايكة
قالوا فيكي من الملايكة
روحت اشوفك وبصراحة
فوقتي كل التوقعات
قالُوا عَنكِ الجِمال فِي عنيكي مال
قالُوا آنكِ أَحْلِي مَن كُلْ البَنات
وَآنَ حَبْك سِكَّة شايكة
قالُوا فَيَكِي مَن الملايكة
رَوَّحتَ أَشُوفكِ وَبِصَراحَة
فَوِقَّتَيْ كُلْ التَوَقُّعات
واما شوفتك قلبي ليكي اتشد شد
حبك انتي اتفرض على قلبي فرض
وَأُمًّا شَوْفتكَ قَلْبَيَ لِيَكِي اتشد شَدّ
حَبْك أَنّتِي اتفرض عَلَى قَلْبَيْ فُرِضَ
لو هقول ده خلص كلامي هظلمك
وارفع مقامك من ثواني عملتي فيا
اللي عمر ماعمله حد
قالُوا عَنكِ الجِمال فِي عنيكي مال
قالُوا آنكِ أَحْلِي مَن كُلْ البَنات
وَآنَ حَبْك سِكَّة شايكة
قالُوا فَيَكِي مَن الملايكة
رَوَّحتَ أَشُوفكِ وَبِصَراحَة
فَوِقَّتَيْ كُلْ التَوَقُّعات
قالُوا عَنكِ الجِمال فِي عنيكي مال
قالُوا آنكِ أَحْلِي مَن كُلْ البَنات
وَآنَ حَبْك سِكَّة شايكة
قالُوا فَيَكِي مَن الملايكة
رَوَّحتَ أَشُوفكِ وَبِصَراحَة
فَوِقَّتَيْ كُلْ التَوَقُّعات
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