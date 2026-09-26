سامح حسين يطمئن جمهوره على صحته بعد خروجه من العناية المركزة حرص الفنان سامح حسين على طمأنة جمهوره ومحبيه على تطورات حالته الصحية عقب الوعكة التي تعرض لها في الأيام الما إقرأ المزيد

حرص الفنان سامح حسين على طمأنة جمهوره ومحبيه على تطورات حالته الصحية، عقب الوعكة التي تعرض لها في الأيام الماضية.

وكتب سامح حسين في منشور عبر "إنستجرام": الحمد والشكر لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بعد أيام صعبة عشتها في المستشفي .. الحمد لله رجعت البيت.

كل كلمة دعاء، وكل رسالة، وكل اتصال، وكل مشاعر حب وصلتني وأنا في المستشفى، كانت بالنسبة لي سند حقيقي وأثرت في وجداني بشكل لا يمكن أقدر أوصفه.

شكرا من القلب لكل واحد دعالي، ولكل شخص سأل عني أو اهتم بي، وربنا يجازيكم عني كل خير. الحمد لله على نعمة الناس اللي بتحبك بصدق.

ربنا يحفظكم جميعا من كل شر، وما يكتب على حد تعب ولا وجع، ويديم علينا جميعا نعمة الصحة والعافية والستر... وأتمنى تدعولى ربنا يكمل شفائي على خير. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

وتعرض الفنان سامح حسين لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله على الفور إلى أحد المستشفيات بمساعدة زوجته وعدد من المقربين منه.

وخضع سامح حسين لعدة فحوصات وإجراءات طبية دقيقة، وتابع الأطباء انتظام ضربات القلب وإجراء كشف شامل على أجهزة الجسم للوقوف على أسباب هذه الأزمة الطارئة، ورافقته زوجته، حيث طالبت جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل.

أما من الناحية الفنية فأحدث أعمال سامح حسين المسرحية بعنوان "بوكس العيلة"، وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي اجتماعي عائلي يناسب كافة أفراد الأسرة وجميع أعمار الأطفال، وتسلط القصة الضوء على أهمية الترابط الأسري وقيمة العائلة، وضرورة أن يكون الأفراد سنداً لبعضهم البعض في أوقات الشدة قبل الرخاء، مع التأكيد على أهمية التواصل واللقاءات الحقيقية بعيدا عن شاشات الهواتف ورسائل مواقع التواصل الاجتماعي والجروبات الافتراضية.

العرض المسرحي من قصة وإخراج إسلام إمام، وتأليف أحمد الملواني، ويعد الجمهور بتجربة مسرحية غنية بالضحك والمشاعر الصادقة التي تجعل كل مشاهد يرى جزءا من عائلته على خشب المسرح.