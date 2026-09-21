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كشف ملابسات فيديو يظهر عاطل مسجى أرضاً تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة بالقليوبية

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كشف ملابسات فيديو يظهر عاطل مسجى أرضاً تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 سبتمبر 2026 03:37 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص مسجى أرضاً تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة بالقليوبية.

 

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة) ، وضُبط بحوزته (كمية من مخدر البودر – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأحد الشوارع بمحيط مسكنه، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والتعاطى.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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