مدير مكتبة الإسكندرية: الرئيس السيسي يشدد دائما على أن النهضة تقوم على بناء الإنسان وترسيخ الهوية الوطنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 سبتمبر 2026 01:37 مساءً - أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن الهوية تمثل السمت العام للمجتمع وتعبر عن ضميره الجمعي، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري امتلك على مر تاريخه هوية راسخة تشبه السبيكة الذهبية، بما أسهم في الحفاظ على تماسكه وخصوصيته الثقافية والاجتماعية.

وأكد الدكتور أحمد زايد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد دائمًا على أن هذه النهضة يجب أن تقوم على بناء الإنسان وترسيخ الهوية الوطنية المتماسكة.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة»، الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية، وتستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام حتى الأربعاء 23 سبتمبر، بمركز المؤتمرات بالمكتبة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والمفكرين والأدباء والباحثين والأكاديميين.

أهمية الحفاظ على الهوية والتماسك المجتمعي

وأوضح الدكتور أحمد زايد أن الحفاظ على هوية المجتمع يمثل أولوية، باعتبار أن التماسك المجتمعي هو أساس بقائه، ويسهم في بناء العقل الجمعي والذاكرة الوطنية، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز هذه الهوية.

وقال مدير مكتبة الإسكندرية إن المؤتمر يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة حقيقية في المجتمع المصري، وإحداث نقلة في مسيرة التقدم والرقي.

فعاليات مؤتمر الهوية الوطنية بمكتبة الإسكندرية

ويناقش المؤتمر واقع الهوية المصرية والتحديات التي تواجهها، ودور المؤسسات الثقافية والتعليمية والدينية في تعزيزها، إلى جانب تأثير التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية على المجتمع المصري.

وتتضمن فعاليات المؤتمر عددًا من الجلسات العلمية والحلقات النقاشية التي تتناول قضايا الهوية الوطنية من جوانب سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية، فضلًا عن بحث تأثير العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الهوية.

جلسات مؤتمر الهوية الوطنية

وتناقش جلسات المؤتمر، على مدار أيامه الثلاثة، موضوعات من بينها توصيف الوضع الحالي لعناصر الهوية في مصر، والمخاطر التي تتعرض لها الهوية الوطنية، ودور المؤسسات والسياسات في تشكيلها، فضلًا عن قضايا الفن والتراث والتعليم والأسرة والمجتمع المدني والابتكار.

اختتام المؤتمر وإطلاق وثيقة مكتبة الإسكندرية للهوية الوطنية

ويختتم المؤتمر فعالياته يوم الأربعاء 23 سبتمبر بعرض التوصيات وإطلاق «وثيقة مكتبة الإسكندرية للهوية الوطنية»، يعقبها حفل موسيقي للفنانة مروة ناجي، بمصاحبة أوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية وقيادة شادي عبد السلام، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات.

الحضور بالمؤتمر

الحضور فى المؤتمر

انطلاق فعاليات مؤتمر الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة