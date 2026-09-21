نائب رئيس الوزراء: الحكومة ستعمل جاهدة على تنفيذ توصيات مؤتمر «الهوية الوطنية» في شكل مشروعات ومبادرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 سبتمبر 2026 03:37 مساءً - قال الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن مؤتمر الهوية نقله نوعيه غير مسبقة، وانطلاقه نحو المستقبل، ولاسيما ونحن نعيش فى عالم يتغير فى شكل يومى، لافتا الى قضية الهوية لوطنية هى قضية دولة وشعب بالكامل وسط ما يتعرض لها لضغوط كبيرة ، مؤكدا على أن الحكومة ستعمل جاهدة على تنفيذ توصيات وبنود الوثيقة النهائية للمؤتمر فى شكل مشروعات ومبادرات موجهه الى الشباب و الطلاب فى التعليم ما قبل الجامعى.

جاء ذلك خلال الجلسة الأفتتاحيه من فعاليات مؤتمر "الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة"، الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية، وتستمر على مدار ثلاثة أيام حتى الأربعاء 23 سبتمبر، بمركز المؤتمرات بالمكتبة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والمفكرين والأدباء والباحثين والأكاديميين.

وتناقش جلسات المؤتمر، على مدار أيامه الثلاثة، موضوعات من بينها توصيف الوضع الحالي لعناصر الهوية في مصر، والمخاطر التي تتعرض لها الهوية الوطنية، ودور المؤسسات والسياسات في تشكيلها، فضلًا عن قضايا الفن والتراث والتعليم والأسرة والمجتمع المدني والابتكار.

ويختتم المؤتمر فعالياته يوم الأربعاء 23 سبتمبر بعرض التوصيات وإطلاق «وثيقة مكتبة الإسكندرية للهوية الوطنية»، يعقبها حفل موسيقي للفنانة مروة ناجي، بمصاحبة أوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية وقيادة شادي عبد السلام، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات.