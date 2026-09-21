وزير التعليم العالي: قضية التعليم وتطوير المناهج محور رئيسي نعمل عليه كجزء من الهوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 سبتمبر 2026 01:37 مساءً - قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافه، أن قضية الهوية الوطنية ليست قضية وزارة واحدة او جهة معينة ولكنها قضية تبدأ بالأسرة والمدرسة والجامعات والمجتمع ككل، مؤكدا على أن قضية التعليم و تطوير المناهج التعليمية محور رئيسى نعمل علية لتحقيق قيمة تعليميه لانها جزء من الهوية المصرية.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة"، الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية، وتستمر على مدار ثلاثة أيام حتى الأربعاء 23 سبتمبر، بمركز المؤتمرات بالمكتبة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والمفكرين والأدباء والباحثين والأكاديميين.



وأشار " قنصوه" أن القيادة السياسية تولى محور بناء الانسان اهتماما كبيرا ،خاصة بتنفيذ مشروع "حياه كريمه" وهو مشروع اساسى لخلق الهوية الوطنية المتأصله والمتجذرة داخل النفس البشرية ، وعلى الجانب الآخر هناك المبادرات الرئاسية لاكتشاف الموهوبين و النابغين و المتميزين فى كافة المجالات هو جزء أصيل من ترسيخ الهوية المصرية الوطنيه، بالاضافه الى الاستفادة من مشروعات التخرج و تقديم تمويل تنافسى للمميز منها .

وبصفته قائم بأعمال وزير الثقافه ، قال أنه أصدر تكليفات باعداد مبادرات لاكتشاف الموهوبين فى مجال الثقافه والفن والأدب ، كقوة مصر الناعمه و جزء من الهوية المصرية ، وأكد على دور وزارة الثقافه الوصول الى كل مكان ، مع عودة المسرح الجامعى بمسابقة عامه و عودة دورى الجامعات أيضا .

فعاليات مؤتمر الهوية الوطنية بمكتبة الإسكندرية

ويناقش المؤتمر واقع الهوية المصرية والتحديات التي تواجهها، ودور المؤسسات الثقافية والتعليمية والدينية في تعزيزها، إلى جانب تأثير التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية على المجتمع المصري.

وتتضمن فعاليات المؤتمر عددًا من الجلسات العلمية والحلقات النقاشية التي تتناول قضايا الهوية الوطنية من جوانب سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية، فضلًا عن بحث تأثير العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الهوية.

جلسات مؤتمر الهوية الوطنية بمكتبة الإسكندرية

وتناقش جلسات المؤتمر، على مدار أيامه الثلاثة، موضوعات من بينها توصيف الوضع الحالي لعناصر الهوية في مصر، والمخاطر التي تتعرض لها الهوية الوطنية، ودور المؤسسات والسياسات في تشكيلها، فضلًا عن قضايا الفن والتراث والتعليم والأسرة والمجتمع المدني والابتكار.



ويختتم المؤتمر فعالياته يوم الأربعاء 23 سبتمبر بعرض التوصيات وإطلاق «وثيقة مكتبة الإسكندرية للهوية الوطنية»، يعقبها حفل موسيقي للفنانة مروة ناجي، بمصاحبة أوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية وقيادة شادي عبد السلام، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات.