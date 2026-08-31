وفاة الفنان محمد التاجي عن عمر 72 عامًا توفى الفنان محمد التاجي منذ قليل عن عمر يناهز الـ72 عاما ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان محمد التاجي من مسجد إقرأ المزيد

توفى الفنان محمد التاجي منذ قليل، عن عمر يناهز الـ72 عاما، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان محمد التاجي من مسجد الثورة بصلاح سالم ظهر غدٍ الاثنين.

وكان الفنان المصري محمد التاجي قد خضع لجراحة دقيقة خلال الأيام الماضية، حيث كان يعاني من آلام شديدة في العمود الفقري أثرت في قدرته على السير طبيعياً، وسببت له انحناءً ما استدعى إجراء فحوص طبية وخضع بعدها لجراحة بالبطن لإزالة بعض الكتل الدهنية.

وقبلها كان التاجي قد أجرى جراحة في البطن أيضاً لعلاج فتق، وسبقتها ثلاث جراحات متتالية، وهذا ما أثر سلباً على حالته الصحية.

يذكر أن الفنان محمد التاجي ينتمي لعائلة فنية عريقة، حيث ينتمي إلى أسرة الفنان الراحل عبد الوارث عسر، وبدأ مسيرته الفنية منذ سنوات طويلة.

ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها الفنان محمد التاجي مسلسل "البشاير" و"ليالي الحلمية" و"المال والبنون" و"زيزينيا" و"العصيان" و"يتربى في عزو" و"سلسال الدم" و"لعبة نيوتن"، إلى جانب مشاركاته السينمائية المتنوعة في عدد من الأفلام التي حققت حضورًا جماهيريًا كبيرًا، بجانب إسهاماته المسرحية التي أكدت مكانته كفنان يمتلك أدواته وقدرته على التنقل بين مختلف الأشكال الفنية.