أحمد الفيشاوي يعود للسينما بـ "نمبر وان" تعاقد الفنان أحمد الفيشاوي على بطولة فيلم جديد يحمل اسم نمبر وان ليبدأ مرحلة التحضيرات خلال الأيام القليل إقرأ المزيد

تعاقد الفنان أحمد الفيشاوي، على بطولة فيلم جديد، يحمل اسم "نمبر وان"، ليبدأ مرحلة التحضيرات خلال الأيام القليلة المُقبلة تمهيداً لانطلاق التصوير، حيث يأتي ذلك بعد أيام من تصريحاته التي أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، المُتعلقة بفقدانه الشغف تجاه التمثيل، تأثراً بحالة الحزن والصدمة التي يعيشها منذ رحيل والدته الفنانة سمية الألفي.

فيلم أحمد الفيشاوي الجديد "نمبر وان"، من تأليف شريف عبد الهادي، وإخراج أحمد عبد الله صالح، وإنتاج أشرف تادرس، والذي يواصل في الوقت الحالي إبرام التعاقدات مع باقي أبطال العمل للانتهاء من ترشيح المشاركين كافة، تمهيداً لانطلاق التصوير خلال شهر سبتمبر المقبل، وفق ما أُعلن في بيانٍ صحفي.

ويأتي ذلك، إلى جانب مواصلة أحمد الفيشاوي تصوير فيلمه الجديد "حين يُكتب الحب"، تمهيداً لطرحه في دور السينما خلال وقتٍ لاحق من العام المقبل، ويُشاركه البطولة عدد كبير من الفنانين، منهم: درة، معتصم النهار، إلهام شاهين، جميلة عوض، شيري عادل، إلهام صفي الدين، عايدة رياض، سارة بركة، نانسي صلاح، شريف حافظ، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف سجى محمد وهشام الخليفات، وإخراج محمد هاني في أولى تجاربه الإخراجية.

وينتمي الفيلم إلى الأعمال الرومانسية، حيث يقدم مجموعة من القصص الإنسانية التي تتناول العلاقات العاطفية بمختلف أشكالها. وتدور الأحداث حول عدد من الشخصيات التي تتشابك مصائرها من خلال قصص حب مختلفة؛ مستعرضاً التناقضات والمشاعر المتباينة التي يعيشها الأبطال، وما يواجهونه من صراعات داخلية وتحديات نفسية.