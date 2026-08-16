تغيير اسم عداد الكهرباء: الأوراق والخطوات المطلوبة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أغسطس 2026 11:32 مساءً - يمكن للمواطن تغيير اسم صاحب عداد الكهرباء عند انتقال ملكية أو حيازة الوحدة إلى شخص آخر، من خلال شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة، وتحتفظ منظومة الكهرباء ببيانات المشترك والاستهلاك السابق، مع إمكانية تسجيل بيانات المشترك الجديد بعد استكمال إجراءات التنازل.

متى تحتاج إلى تغيير اسم صاحب العداد؟

يتم تغيير اسم المشترك عند انتقال ملكية أو حيازة الوحدة، مثل شراء عقار أو شقة باسم مالك جديد، أو انتقال حق الانتفاع وفق المستندات القانونية المعتمدة،ولا يعني تغيير اسم المشترك تغيير العداد نفسه بالضرورة، إذ يمكن الاحتفاظ ببيانات العداد والاستهلاك السابق مع تحديث اسم المشترك في قاعدة بيانات شركة الكهرباء.

المستندات المطلوبة لتغيير اسم صاحب العداد

يحتاج المواطن إلى تجهيز المستندات التي تثبت صفته وحقه في الوحدة، ويأتي في مقدمتها:

بطاقة الرقم القومي لصاحب العداد الجديد.

مستند الملكية أو الحيازة الذي يثبت انتقال الحق إلى المشترك الجديد.

بيانات أو آخر إيصال كهرباء للعداد محل الطلب.

المستندات أو التوكيلات اللازمة في حالة تقديم الطلب بواسطة وكيل.

أي مستندات إضافية تطلبها شركة توزيع الكهرباء وفق حالة العقار والطلب.

وتوضح أدلة الشركة القابضة أن التعامل مع المستندات يتطلب الاطلاع على أصل بطاقة تحقيق الشخصية، كما أن التوكيل يجب أن يكون موثقًا، مع مراجعة نصه للتأكد من أنه يسمح بالتعامل مع مرفق الكهرباء أو العداد محل الطلب.

خطوات تغيير اسم صاحب عداد الكهرباء

تبدأ الخطوات بالتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة أو مركز خدمة العملاء التابع لها وتقديم طلب تغيير بيانات المشترك أو التنازل عن العداد،ثم يتم تقديم المستندات المطلوبة، ومراجعتها من جانب الموظف المختص للتأكد من صحة بيانات المشترك الجديد ومستند الملكية أو الحيازة،بعد استيفاء المستندات وسداد الرسوم المقررة على الخدمة، يتم تحديث بيانات المشترك في قاعدة بيانات الشركة وتسجيل اسم صاحب العداد الجديد،وتتضمن منظومة العدادات لدى شركات الكهرباء إجراءً مخصصًا للتنازل عن العداد من مشترك قديم إلى مشترك جديد، مع الاحتفاظ ببيانات واستهلاكات المشترك السابق خلال فترة تعاقده.

هل يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا؟

تقدم المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عددًا كبيرًا من الخدمات المتعلقة بالعدادات وخدمات المشتركين، ويمكن بدء بعض الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا وفق الخدمة المتاحة والحالة الخاصة بالعداد، وتوفر المنصة حاليًا أكثر من 24 خدمة، إلى جانب مراكز خدمة منتشرة على مستوى شركات التوزيع،لكن إذا لم تظهر خدمة تغيير اسم المشترك ضمن الخدمات الإلكترونية المتاحة للحالة، يمكن استكمال الإجراء من خلال مركز خدمة شركة التوزيع المختصة.

ماذا لو كان صاحب العداد القديم غير موجود؟

يمكن في بعض الحالات تقديم الطلب بواسطة وكيل، بشرط وجود توكيل موثق يسمح بالتعامل مع مرفق الكهرباء أو العداد محل الإجراء،وتشترط أدلة الخدمات مراجعة التوكيل والتأكد من صحة أختامه وتوقيعاته، إلى جانب مطابقة بيانات صاحب التوكيل والمستندات المقدمة،لذلك من الأفضل التأكد من صياغة التوكيل قبل التوجه إلى شركة الكهرباء حتى لا يتعطل الطلب بسبب عدم شمول التوكيل للإجراء المطلوب.

هل يتغير رقم العداد بعد تغيير الاسم؟

تغيير اسم المشترك لا يعني بالضرورة تغيير رقم العداد، إذ تتيح منظومة الكهرباء تسجيل اسم المشترك الجديد مع الاحتفاظ ببيانات العداد والاستهلاك السابق في قاعدة البيانات،وبالتالي، يظل العداد مرتبطًا بالوحدة نفسها، بينما يتم تحديث بيانات صاحب التعاقد.

ماذا يحدث للمتأخرات أو الاستهلاك السابق؟

يجب مراجعة الموقف المالي للعداد قبل إتمام إجراءات تغيير الاسم، خاصة إذا كانت هناك فواتير مستحقة أو مديونية على الحساب،ومن الأفضل الحصول على بيان واضح بحالة الحساب والاحتفاظ بإيصالات السداد والمستندات المتعلقة بالتعاقد السابق، حتى يكون موقف المشترك الجديد واضحًا لدى شركة الكهرباء.

نصائح قبل تقديم طلب تغيير اسم العداد

يفضل تجهيز أصل المستندات وصور منها قبل التوجه إلى مركز الخدمة، والتأكد من تطابق اسم صاحب العداد الجديد في بطاقة الرقم القومي مع مستند الملكية أو الحيازة،كما ينصح بالاحتفاظ بآخر إيصال كهرباء، وتسجيل رقم العداد ورقم الحساب، والحصول على إيصال أو رقم للطلب بعد تقديمه.

وفي حالة وجود أي استفسار أو صعوبة في الإجراء، يمكن التواصل مع شركة توزيع الكهرباء أو الخط الساخن 121 المخصص لخدمات وشكاوى الكهرباء، فإن تغيير اسم صاحب عداد الكهرباء يعتمد بشكل أساسي على إثبات حق المشترك الجديد في الوحدة واستكمال المستندات المطلوبة، ثم تقديم طلب التنازل أو تغيير بيانات المشترك لدى شركة التوزيع، وبعد مراجعة الأوراق وسداد الرسوم المقررة يتم تحديث بيانات العداد باسم صاحبه الجديد.