الذهب والنفط يرتفعان والدولار يتراجع

الذهب والنفط يرتفعان والدولار يتراجعارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في مستهل تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم، بدعم من تراجع الدولار وبيانات اقتصادية أمريكية حدّت من توقعات رفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر المقبل.

وزاد سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المئة إلى 4388.62 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.2 في المئة إلى 4444.30 دولار.

وانخفض الدولار 0.1%، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 في المئة إلى 65.19 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.4 في المئة إلى 1755.40 دولار، وزاد البلاديوم 102 بالمئة إلى 1329 دولارا.

النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم، وسط جمود محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وتباطؤ حركة مرور الناقلات عبر مضيق هرمز، مما عزز المخاوف بشأن الإمدادات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت واحدا بالمئة ‌إلى 89.40 دولار للبرميل، بينما ارتفعت في أحدث تداول 72 سنتا إلى 89.20 دولار.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 44 سنتا إلى 82.83 دولار للبرميل.