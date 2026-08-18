مقتل 30 مسلحاً من "الشباب" بالصومال

مقتل 30 مسلحاً من "الشباب" بالصومالأعلن الجيش الصومالي اليوم، مقتل حوالي 30 مسلحًا من عناصر حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة، خلال صد هجوم للحركة على مواقع عسكرية في مدينة "بيدوا" جنوب الصومال.

وذكر بيان للجيش الصومالي، أن قواته أحبطت هجومًا لعناصر من حركة "الشباب" في مدينة بيدوا وقتلت 30 منهم واعتقلت عددًا آخر، كما ضبطت أسلحة ومركبات عسكرية كانت بحوزتهم، مشيرًا إلى أن المهاجمين استخدموا مركبات مفخخة.

وكانت السلطات الصومالية أعلنت قبل يومين مقتل 9 عناصر من حركة الشباب خلال عملية عسكرية جنوب شرق الصومال، حيث ينفذ الجيش هجمات ضد الحركة.