ما علاقة الاستيقاظ أثناء النّوم بالخرف؟!كشفت دراسة نشرتها مجلة "Sleep" عن أنّ كثرة الاستيقاظ ليلا قد تكون مؤشرا مبكرا للإصابة بالخرف، قبل ظهور أعراض المرض.

حلل الباحثون أثناء الدراسة أنماط النوم لأكثر من 500 متطوع سليم، وقاموا بحساب المخاطر الجينية للإصابة بالمرض لكل مشارك بناء على بياناته الوراثية، ووجدوا أن الأشخاص في الفئة العمرية بين 50 و69 عاما ممن لديهم مخاطر جينية أعلى، كانوا يعانون من تكرار أكبر لحالات الاستيقاظ الجزئية الليلية – وهي نوبات قصيرة من نشاط الدماغ لا تؤدي إلى صحوة كاملة، لكنها تعطل بنية النوم الطبيعي. ولم تُلاحظ هذه العلاقة لدى المشاركين الأصغر سنا.

وركز الباحثون أيضا على منطقة "البقعة الزرقاء" في جذع الدماغ، وهي منطقة صغيرة بحجم حبة الأرز تُشارك في تنظيم دورة النوم واليقظة، وتُعتبر من أوائل المناطق التي تتراكم فيها البروتينات غير الطبيعية المرتبطة بألزهايمر، وبحسب العلماء فإن اضطرابات النوم قد تعكس تغيرات مبكرة في وظيفة هذه المنطقة، قبل سنوات من ظهور الأعراض السريرية للمرض.

ويؤكد العلماء أن هذه النتائج لا تزال في إطار الارتباط الإحصائي، وليست وسيلة تشخيصية حاليا، لكنهم يرون أن تحليل النوم في المستقبل قد يصبح أداة بسيطة ومتاحة للكشف عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالخرف.

تجدر الإشارة إلى أن دراسة علمية حديثة كانت قد أظهرت أيضا أن النوم المنتظم لأكثر من 8.5 ساعات ليلا قد يرتبط بارتفاع مستويات بروتين يُعد من المؤشرات المبكرة للإصابة بمرض ألزهايمر.