أرسنال بطلاً لـ "الدرع الخيرية"توّج أرسنال بلقب الدرع الخيرية الإنجليزية لكرة القدم، بعد فوزه على مانشستر سيتي بنتيجة 3-صفر، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "برينسيبالتي" بمدينة كارديف في ويلز، في افتتاح منافسات الموسم الجديد 2026 - 2027.

وسجل أهداف أرسنال كل من الإيطالي ريكاردو كالافيوري بعد 23 ثانية فقط من انطلاق المباراة، ليصبح أسرع هدف في تاريخ البطولة، ثم أضاف الألماني كاي هافيرتس الهدف الثاني في الدقيقة 28، وعزز النرويجي مارتن أوديغارد تقدم أرسنال بالهدف الثالث في الدقيقة 48.

ونجح أرسنال في حصد اللقب للمرة الـ18 في تاريخه، ليعزز موقعه في قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالدرع الخيرية، والتي يتصدرها مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي برصيد 21 لقبا.

كما يعد هذا اللقب الأول لأرسنال في الموسم الجديد، والذي يتطلع خلاله للمنافسة على مختلف البطولات وفي مقدمتها الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي توج به الموسم الماضي.