مارتن أونيل يكشف كواليس الظهور الأول لهيثم حسن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أغسطس 2026 11:32 مساءً - كشف مارتن أونيل، المدير الفني لفريق سيلتيك الإسكتلندي، تفاصيل مشاركة المصري هيثم حسن في مباراة دندي، والتي شهدت ظهوره الرسمي الأول بقميص الفريق منذ انتقاله إلى صفوف بطل إسكتلندا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحقق سيلتيك فوزًا عريضًا على دندي بنتيجة 4-0 مساء السبت، ضمن منافسات الدور الثاني من كأس الدوري الإسكتلندي، وشهد اللقاء مشاركة هيثم حسن في الدقائق الأخيرة من المباراة.

هيثم حسن يشارك للمرة الأولى مع سيلتيك

دخل هيثم حسن إلى أرض الملعب بديلًا، وحصل على نحو 20 دقيقة للمشاركة، في ظل حرص الجهاز الفني على منحه فرصة تدريجية للعودة إلى أجواء المباريات.

ويأتي ذلك في ظل عدم وصول اللاعب المصري إلى كامل جاهزيته البدنية، بعدما غاب عن المشاركة المنتظمة في التدريبات والمباريات خلال الفترة الماضية.

وأوضح أونيل أن مشاركة هيثم في الدقائق الأخيرة جاءت بهدف منحه فرصة للظهور دون تحميله مجهودًا بدنيًا كبيرًا في أول مباراة له مع الفريق.

أونيل يوضح سبب مشاركة هيثم حسن

وتحدث المدير الفني لسيلتيك عن مشاركة الجناح المصري، موضحًا أن الجهاز الفني كان يرغب في منحه فرصة للعب خلال آخر 20 دقيقة من المباراة، رغم صعوبة تحديد كل تفاصيل اللقاء مسبقًا.

وأشار أونيل إلى وجود اختلاف في مستوى الجاهزية البدنية بين هيثم حسن والوافد الجديد ميكا باور، موضحًا أن الأخير شارك في فترة الإعداد وخاض تدريبات ومباريات، ما جعله أكثر استعدادًا من اللاعب المصري.

سيلتيك يخشى إصابة هيثم حسن

وأكد أونيل أن الجهاز الفني تعامل بحذر مع مشاركة هيثم حسن، خاصة أن إشراك لاعب بعيد عن الجاهزية الكاملة بشكل مفاجئ قد يزيد احتمالات تعرضه لإصابة عضلية.

وأوضح مدرب سيلتيك أن هذه المخاوف كانت سببًا في عدم الدفع باللاعب المصري لفترة طويلة، مؤكدًا أهمية منحه الوقت الكافي لاستعادة لياقته تدريجيًا.

وفي المقابل، أعرب أونيل عن سعادته بحصول هيثم حسن وميكا باور على فرصة للمشاركة في المباراة، معتبرًا أن ظهورهما يمثل خطوة إيجابية في بداية مشوارهما مع الفريق.

بداية جديدة لهيثم حسن مع سيلتيك

وتعد مباراة دندي أول ظهور رسمي لهيثم حسن مع سيلتيك منذ انتقاله إلى الفريق الإسكتلندي قادمًا من ريال أوفييدو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويأمل اللاعب المصري في استغلال الفترة المقبلة لرفع مستوى جاهزيته البدنية، والحصول على دقائق لعب أكبر، تمهيدًا للمنافسة على مكان أساسي في تشكيل سيلتيك خلال المباريات القادمة.