أحمد شوبير يكشف تفاصيل إصابة يوسف بلعمري.. ومدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 10:20 مساءً - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل إصابة المغربي يوسف بلعمري، لاعب الأهلي، خلال المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام بادالونا الإسباني، ضمن استعدادات القلعة الحمراء للموسم الجديد.

إصابة يوسف بلعمري بالرباط الصليبي

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن يوسف بلعمري شارك في المباراة بداية من الدقيقة 60، قبل أن يتعرض لإصابة تبين أنها في الرباط الصليبي.

وأشار شوبير إلى أن إعلان الأهلي عن طبيعة الإصابة جاء سريعًا، موضحًا أن هذه السرعة في الكشف عن إصابة قوية للاعب تعد أمرًا غير معتاد بالنسبة للنادي في مثل هذه الحالات.

مدة غياب يوسف بلعمري

وأوضح شوبير أن فترة غياب يوسف بلعمري المتوقعة قد تتراوح بين 7 و9 أشهر، وهو ما يمثل ضربة قوية للاعب في بداية الموسم الجديد.

وأضاف أن غلق باب القيد سيكون يوم 15 أغسطس الجاري، بينما لم يصدر قرار حتى الآن بشأن رفع اسم اللاعب من قائمة الأهلي، في انتظار تطورات الموقف خلال الفترة المقبلة.

شوبير: إصابة بلعمري جاءت في توقيت صعب

وأكد شوبير أن إصابة يوسف بلعمري جاءت في توقيت صعب للغاية، خاصة بعد الموسم الماضي الذي شهد ضغوطًا كبيرة على اللاعب، إلى جانب مشاركته مع منتخب المغرب وخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وأوضح أن اللاعب كان يتطلع إلى تقديم مستوى أفضل مع الأهلي خلال الموسم الجديد، متمنيًا له الشفاء والعودة سريعًا إلى الملاعب والتدريبات.

الأهلي يفوز على بادالونا الإسباني

وفي سياق متصل، حقق الأهلي الفوز على فريق بادالونا الإسباني بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين بمعسكر القلعة الحمراء في إسبانيا استعدادًا للموسم الجديد.

وافتتح علي محمود التسجيل للأهلي خلال الشوط الثاني، قبل أن يضيف أقطاي عبدالله الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ثم اختتم زيزو الثلاثية قبل صافرة النهاية.

ويواصل الأهلي تحضيراته للموسم الجديد من خلال المعسكر الخارجي، وسط سعي الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أعلى مستوى من الجاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.