انطلاق الدوري السعودي للمحترفين.. 3 مواجهات في الجولة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 10:20 مساءً - تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية، اليوم الخميس، إلى ملاعب المملكة العربية السعودية، مع انطلاق منافسات النسخة الـ51 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وسط حالة من الترقب لمنافسات الموسم الجديد وتشهد الجولة الافتتاحية إقامة 3 مباريات، في بداية مشوار الأندية السعودية نحو المنافسة على لقب البطولة وتحقيق أفضل النتائج.

أبها يواجه الحزم في افتتاح الدوري السعودي

يستضيف فريق أبها نظيره الحزم على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمدينة أبها، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان إلى تحقيق بداية قوية وحصد أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، خاصة أن الانطلاقة الإيجابية تمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل استكمال مشوار البطولة.

الدرعية يلتقي أهلي جدة

وفي مواجهة أخرى، يخوض فريق الدرعية، الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين، اختبارًا قويًا أمام أهلي جدة.

ويسعى الدرعية إلى تقديم مستوى مميز في أول ظهور له بالمسابقة، بينما يدخل الأهلي المباراة بطموحات مختلفة، تحت قيادة الهولندي مارينو بوشيتش، الذي تولى المسؤولية الفنية للفريق عقب رحيل الألماني ماتياس يايسله.

وتترقب الجماهير الظهور الأول للأهلي تحت القيادة الفنية الجديدة، ومدى قدرة الجهاز الفني على قيادة الفريق لتحقيق بداية قوية.

الشباب يواجه القادسية

وتختتم مواجهات اليوم بلقاء يجمع الشباب مع القادسية على ملعب الشباب، في مباراة يتطلع خلالها أصحاب الأرض إلى استغلال عاملي الملعب والجمهور لتحقيق الفوز.

في المقابل، يأمل القادسية في العودة بنتيجة إيجابية من المباراة، خاصة مع رغبة الفريق في المنافسة بقوة خلال الموسم الجديد.

منافسة قوية في النسخة الجديدة

وتشهد النسخة الـ51 من الدوري السعودي للمحترفين منافسة منتظرة بين عدد كبير من الأندية، في ظل قوة التشكيلات الفنية واللاعبين، إلى جانب الطموحات الكبيرة للفرق المشاركة.

وتسعى الأندية إلى حصد النقاط منذ الجولة الأولى، سواء من أجل المنافسة على اللقب أو تحسين مراكزها وتحقيق أهدافها خلال الموسم الكروي الجديد.