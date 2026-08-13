الأهلي يخوض ودية جديدة في إسبانيا.. وموقف ياسر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 10:20 مساءً - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن استعداد النادي الأهلي لخوض مباراة ودية جديدة خلال معسكره المقام حاليًا في إسبانيا، وذلك قبل المواجهة الختامية أمام برشلونة، بناءً على طلب الحسين عموتة.

الأهلي يستعد لمباراة ودية جديدة

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن الأهلي سيخوض مباراة ودية أخرى غدًا الجمعة، على أن تشهد المواجهة منح الفرصة لعدد من اللاعبين وتبادل المشاركة بينهم، ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز عناصر الفريق للموسم الجديد.

وأوضح أن المباراة تأتي ضمن برنامج الإعداد خلال المعسكر الخارجي، قبل اللقاء المرتقب أمام برشلونة في ختام فترة الإعداد بإسبانيا.

ياسر إبراهيم يغيب عن ودية الجمعة

وتطرق شوبير إلى حالة ياسر إبراهيم، موضحًا أن اللاعب شعر بثقل في العضلة خلال مباراة الأهلي الأخيرة، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى إخراجه من اللقاء.

وأكد أن الإصابة بسيطة، وأن ياسر إبراهيم لن يشارك في مباراة الجمعة، على أن يكون جاهزًا للمشاركة بصورة طبيعية أمام برشلونة.

محمد الشناوي يخوض المباراة كاملة

وأشار شوبير إلى أن الجهاز الفني أجرى تغييرات واسعة على تشكيل الأهلي خلال المباراة الماضية، حيث شارك معظم اللاعبين في اللقاء، بينما استمر محمد الشناوي داخل الملعب طوال الـ90 دقيقة.

ويأتي ذلك في إطار رغبة الجهاز الفني في منح جميع اللاعبين فرصة للمشاركة، ورفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

الأهلي يفوز على بادالونا بثلاثية

وكان الأهلي قد حقق فوزًا بثلاثة أهداف دون رد على فريق بادالونا الإسباني، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب CEF Bosc de Tosca ضمن معسكر الفريق.

وسجل علي محمود الهدف الأول للأهلي خلال الشوط الثاني، قبل أن يضيف أقطاي عبدالله الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة، ثم اختتم زيزو أهداف المباراة بالهدف الثالث قبل صافرة النهاية.

ويواصل الأهلي استعداداته خلال المعسكر الإسباني، وسط تركيز على تجهيز جميع اللاعبين قبل بداية منافسات الموسم الجديد، مع ترقب المواجهة الودية أمام برشلونة في ختام المعسكر.