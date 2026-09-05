أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية

الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعديةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات الضالع، وتعز، وإب، وريمة، والمحويت وحجة وأجزاء من سهل تهامة.

في حين قد تهطل أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً غرب كل من صعدة، وعمران، وصنعاء وذمار وأجزاء من لحج، والبيضاء، وأبين، وشبوة، وحضرموت والساحل الغربي.

وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أثناء وبعد هطول الأمطار ونصح السائقين بعدم عبـور الجسور الأرضية أثناء السيول.

كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكّل الضباب.

وحذر أيضاً من العواصف الرعدية ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الهياكل المعدنية والأشجار العالية، وبعدم استخدام الهواتف المحمولة، وبضرورة فصل التيار الكهربائي، والابتعاد عن المياه، حفاظاً على سلامـة الأرواح.