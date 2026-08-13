خوان بيزيرا يعود إلى مصر لحسم أزمته مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 10:20 صباحاً - كشف الإعلامي كريم رمزي عن مستجدات جديدة بشأن أزمة البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ظل استمرار الحديث عن مستقبله مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

بيزيرا يقترب من العودة إلى مصر

وأوضح كريم رمزي، خلال برنامجه «من القاهرة» المذاع عبر قناة أون سبورت، أن خوان بيزيرا من المتوقع أن يعود إلى مصر خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعقد جلسة مع مسؤولي الزمالك ومناقشة تطورات الأزمة الحالية.

وأشار إلى أن عودة اللاعب لا تعني تغيير موقفه من الرحيل، خاصة أن بيزيرا لا يزال يرغب في مغادرة النادي، ويتمسك ببحث إمكانية الموافقة على العرض المقدم للحصول على خدماته.

محاولة لإنهاء الأزمة وديًا

وأكد الإعلامي أن الاتجاه الأقرب في الوقت الحالي يتمثل في محاولة التوصل إلى اتفاق ودي بين اللاعب وإدارة الزمالك، بما يسمح بإنهاء الأزمة دون الدخول في إجراءات تصعيدية.

وأضاف أن بيزيرا قد يشارك مع الزمالك في بعض مباريات بداية الموسم، في انتظار الوصول إلى قرار نهائي بشأن مستقبله، خاصة أن ملف انتقاله لم يحسم بشكل كامل حتى الآن.

موعد غلق باب القيد في الإمارات

وأشار كريم رمزي إلى أن استمرار فترة القيد في الإمارات حتى 28 سبتمبر المقبل يمنح جميع الأطراف مساحة زمنية إضافية للتفاوض والوصول إلى حل مناسب بشأن مستقبل اللاعب.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاتصالات بين الزمالك والجهات المعنية بالصفقة، خاصة في ظل رغبة اللاعب في الانتقال إلى تجربة جديدة.

عرض شباب الأهلي لضم بيزيرا

وكان نادي الزمالك قد تلقى عرضًا من شباب الأهلي الإماراتي للحصول على خدمات خوان بيزيرا، فيما قدم النادي الأبيض مطالبه المالية لإتمام الصفقة.

وبحسب ما ورد في خطاب الزمالك بشأن المفاوضات، طلب النادي الحصول على 6 ملايين دولار صافيًا، بالإضافة إلى حوافز مالية أخرى، مقابل الموافقة على انتقال اللاعب.

مستقبل بيزيرا مع الزمالك

وتظل أزمة خوان بيزيرا مفتوحة أمام عدة سيناريوهات، في ظل تمسك اللاعب بفكرة الرحيل، مقابل رغبة الزمالك في الحفاظ على حقوقه وتحقيق أفضل عائد ممكن من انتقاله حال إتمام الصفقة.

ومن المنتظر أن تحدد المفاوضات المقبلة مصير اللاعب، سواء بالاستمرار مع الزمالك لفترة جديدة أو إتمام انتقاله إلى شباب الأهلي الإماراتي.