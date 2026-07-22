خرافة زيت السمك : هل تحمي مكملات أوميجا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يوليو 2026 04:20 مساءً - رغم الانتشار الواسع لمكملات زيت السمك وأحماض أوميجا 3 باعتبارها وسيلة فعالة لحماية القلب، فإن دراسات علمية حديثة تشير إلى أن فوائد هذه المكملات للأشخاص الأصحاء قد تكون أقل مما يعتقده الكثيرون، ويؤكد خبراء الصحة أن الحصول على أوميجا 3 من المصادر الغذائية الطبيعية، خاصة الأسماك الدهنية، يظل الخيار الأفضل لدعم صحة القلب وتقليل مخاطر الأمراض القلبية.

لماذا ارتبط زيت السمك بصحة القلب؟

على مدار سنوات، اعتمد الاعتقاد بفوائد زيت السمك على دراسات رصدية أظهرت أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك الدهنية بانتظام تقل لديهم معدلات الإصابة بأمراض القلب، لكن الباحثين أوضحوا أن هذه النتائج لا تثبت أن مكملات زيت السمك وحدها هي السبب، إذ إن هؤلاء الأشخاص غالبًا ما يتبعون نمط حياة صحيًا يشمل التغذية المتوازنة، وممارسة النشاط البدني، والابتعاد عن العادات الضارة.

وعند إخضاع مكملات أوميجا 3 لتجارب سريرية واسعة، لم تظهر النتائج الفوائد الكبيرة التي كان يُعتقد أنها توفرها في الوقاية من أمراض القلب لدى الأشخاص الأصحاء.

ماذا كشفت أحدث الدراسات؟

أظهرت مراجعة علمية موسعة نُشرت في مجلة JAMA Cardiology وشملت أكثر من 77 ألف مشارك، أن مكملات أوميجا 3 البحرية المتاحة للمستهلكين لم تحقق انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو أمراض الشرايين التاجية أو المضاعفات القلبية الوعائية الكبرى لدى البالغين الأصحاء.

وتشير هذه النتائج إلى أن الفوائد الصحية المرتبطة بتناول الأسماك لا يمكن تعويضها بمجرد تناول كبسولات زيت السمك.

لماذا يظل السمك الخيار الأفضل؟

يؤكد الخبراء أن الأسماك الدهنية لا توفر أحماض أوميجا 3 فقط، بل تحتوي أيضًا على بروتينات عالية الجودة، وفيتامينات ومعادن ضرورية لصحة الجسم، فضلًا عن أنها تحل محل أطعمة أقل قيمة غذائية ضمن النظام الغذائي.

ولهذا السبب توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول حصتين من الأسماك الدهنية أسبوعيًا بدلًا من الاعتماد على المكملات الغذائية كوسيلة أساسية للوقاية.

هل تختلف جودة مكملات زيت السمك؟

تشير الدراسات إلى أن مكملات زيت السمك لا تخضع لنفس معايير الاختبار الصارمة التي تخضع لها الأدوية، لذلك لا تكون الشركات مطالبة بإثبات قدرتها على الوقاية من الأمراض قبل طرح منتجاتها في الأسواق.

كما أظهرت تحليلات معملية وجود تفاوت كبير في تركيز أحماض أوميجا 3 بين المنتجات المختلفة، بالإضافة إلى استمرار استخدام عبارات تسويقية توحي بحماية القلب رغم محدودية الأدلة العلمية الداعمة لذلك.

الأكسدة قد تقلل فعالية المكملات

من المشكلات التي تواجه مكملات زيت السمك تعرض أحماض أوميجا 3 للأكسدة بفعل الحرارة والضوء والهواء أثناء التصنيع أو التخزين، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض فعاليتها وتقليل خصائصها المضادة للالتهابات، وفقًا لنتائج عدد من الاختبارات المعملية.

متى تكون مكملات أوميجا 3 مفيدة؟

رغم أن استخدامها لا يُنصح به كوسيلة عامة للوقاية من أمراض القلب لدى الأصحاء، فإن هناك حالات قد تستفيد منها تحت إشراف الطبيب، أبرزها:

الأشخاص الذين يعانون ارتفاعًا في الدهون الثلاثية، حيث تساعد المستحضرات الدوائية عالية التركيز في خفض مستوياتها.

النساء خلال فترة الحمل لدعم نمو دماغ الجنين وشبكية العين.

بعض مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي وجفاف العين، مع استمرار الأبحاث لتحديد حجم الفائدة بدقة.

نصائح للحفاظ على صحة القلب

يوصي الخبراء بالتركيز على نمط الحياة الصحي بدلًا من الاعتماد على المكملات الغذائية فقط، وذلك من خلال:

تناول الأسماك الدهنية مرتين أسبوعيًا.

الإكثار من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة.

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

الامتناع عن التدخين.

متابعة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والسكر بشكل دوري.

ويؤكد الأطباء أن الوقاية من أمراض القلب تعتمد على مجموعة من العادات الصحية المتكاملة، بينما لا تزال مكملات زيت السمك خيارًا علاجيًا لفئات محددة فقط وبعد استشارة الطبيب.