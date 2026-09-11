الدولار يحافظ على مكاسبه

الدولار يحافظ على مكاسبهاستقر الدولار اليوم بالقرب من أعلى مستوياته خلال الأسبوع الماضي، بعد ارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وذلك قبل إعلان بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من اليوم.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات أخرى، عند 99.09، وصعد الدولار أمس الخميس بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي مع زيادة أسعار الطاقة خلال الشهر، مما عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض اليورو قليلا أمام العملة الأمريكية ليسجل 1.161 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.352 دولار بعدما أظهرت البيانات أن النمو البريطاني فاق التوقعات في يوليو الماضي.

وانخفض الدولار 0.1 بالمائة مقابل الين الياباني إلى 154.22، ويتجه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

واستعادت العملة اليابانية بعضا من قوتها بعدما أظهرت البيانات الصادرة اليوم أن تضخم أسعار الجملة ظل مرتفعا في أغسطس الماضي، مما عزز التوقعات برفع سعر الفائدة هذا الشهر.