النفط يتخطى 100 دولار
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 100 دولار للبرميل اليوم الأربعاء، لتتجاوز تلك العتبة الرمزية لأول مرة منذ 24 يوليو، إذ أدى احتدام الصراع في الشرق الأوسط إلى تزايد المخاوف بشأن تدفقات النفط من المنطقة.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.15 دولار أو 2.2 بالمئة إلى 100.07 دولار للبرميل، وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.70 دولار أو 1.83 بالمئة إلى 94.73 دولار للبرميل.
وقفزت أسعار خام برنت بنحو 25 في المئة منذ أوائل أغسطس مع تلاشي الآمال في التوصل إلى حل دائم للحرب المستمرة منذ ستة أشهر.
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