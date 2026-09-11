الذهب يهبط أكثر من 1%انخفضت أسعار الذهب اليوم، وسط تزايد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، عقب بيانات التضخم القوية وارتفاع أسعار النفط.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 4349.32 دولارًا للأوقية، فيما بلغت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 4391.30 دولارًا للأوقية، بانخفاض نسبته 1.6%.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة خسائر في المعاملات الفورية بنسبة 4.2% إلى 64.47 دولارًا للأوقية، فيما هبط البلاتين بنسبة 4.9% إلى 1802.48 دولار للأوقية، والبلاديوم بنسبة 4.3% إلى 1295.23 دولارًا للأوقية.