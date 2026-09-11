أسعار النفط تقفز 5%قفزت أسعار النفط 5%، اليوم الخميس، وتخطى الخامان مئة دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5.39 دولارات بما يعادل 5.33% إلى 106.60 دولارات للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.16 دولارات أو 5.37% إلى 101.21 دولار للبرميل، متجاوزًا مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو.

وقفزت أسعار برنت بأكثر من 30% مقارنة بالمستويات المتدنية التي سجلتها في أوائل أغسطس.