تراجع أسعار النحاس
تراجعت أسعار النحاس بشكل حاد اليوم مع اتجاه الأسعار في بورصة لندن للمعادن لتسجيل انخفاضها الأسبوعي السادس على التوالي، وسط مخاوف بشأن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وتوقعات برفع أسعار الفائدة، وتراجع احتمالات فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات النحاس.
وقد انخفض سعر النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 3 بالمائة إلى 12142 دولارًا للطن، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ مارس. وتراجعت الأسعار بأكثر من 9 بالمائة خلال الأسبوع الحالي، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).
وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، انخفض عقد النحاس الأكثر تداولًا بنسبة 3.6 بالمائة إلى 92120 يوانًا (13806.54 دولار) للطن، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2025. وتراجع العقد بأكثر من 12 بالمائة منذ بداية الأسبوع.
وفي بقية المعادن المتداولة في بورصة لندن، تراجع الألمنيوم بنسبة 0.9 بالمائة، والزنك بنسبة 2.1 بالمائة، والرصاص بنسبة 0.6 بالمائة، والنيكل بنسبة 0.4 بالمائة، والقصدير بنسبة 2.3 بالمائة.
وفي بورصة شنغهاي، انخفض الألمنيوم بنسبة 0.8 بالمائة، والزنك بنسبة 1 بالمائة، والرصاص بنسبة 0.6 بالمائة، والنيكل بنسبة 2.3 بالمائة، والقصدير بنسبة 4.3 بالمائة.
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