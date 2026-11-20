صنعاء توسّع بنك أهدافها في السعودية وتدعو لإخلاء هذه المواقع فوراًوجّهت القوات المسلحة اليمنية إنذاراً أخيراً للعاملين والموظفين في محطة الشقيق الكهربائية والمركز المالي بإخلائهما فوراً، داعية المواطنين إلى عدم الاقتراب منهما، كونها هدفًا مشروعًا.

وأوضحت في بيانات عدة، أن هذا التحذير يأتي ردًا على استهداف محطتي صعدة والمخا الكهربائيتين، مؤكدةً أن محطة الشقيق الكهربائية أصبحت ضمن الأهداف التي ستطالها عمليات الرد.

وأعلنت القوات المسلحة أنّ المركز المالي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في عاصمة العدو السعودي الرياض يُعد هدفًا عسكريًا، داعية جميع الموظفين والعاملين فيه، وكذلك المواطنين، إلى الابتعاد عنه فورًا.

كما أكدت أن ميناء جدة وجميع موانئ العدو السعودي في ساحل البحر الأحمر ستكون أهدافاً لقواتنا، في حال أقدم العدو على تنفيذ تهديداته بقصف ميناء الحديدة.

وأنذرت القوات المسلحة الموظفين والعاملين والموجودين بالقرب من الموانئ المستهدفة بإخلائها فوراً والابتعاد عنها، كما دعت الشركات الملاحية إلى سحب سفنها من تلك الموانئ بصورة عاجلة.

إلى ذلك، حذّرت القوات المسلحة كل الشركات الملاحية الجوية بأن أجواء السعودية غير آمنة لأنها ستكون مسرحاً لعملياتنا خلال الساعات القادمة، عدا الأجواء المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.