استهداف محطة الشقيق وميناء جيزان
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت محطة الشقيق الكهربائية وميناء جيزان.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه، أن القوات المسلحة نفّذت عملية عسكرية نوعية استهدفت محطة الشقيق الكهربائية وميناء جيزان وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة وخلفت أضرارًا كبيرة.
وأشار إلى أن الاستهداف يأتي ردًا على استهداف العدو السعودي المجرم لمحطتي كهرباء صعدة والمخا، واستهداف سابق ظهر اليوم لأحد الأرصفة في ميناء الحديدة.
وأكد العميد سريع للعدو السعودي أن أي استهداف لميناء الحديدة أو محطات الكهرباء سيتم الرد عليها مباشرة في موانئه ومحطاته الكهربائية.
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