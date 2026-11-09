أخبار اليمن : تحذير أممي من شتاء "بالغ القسوة" في غزة

تحذير أممي من شتاء "بالغ القسوة" في غزةحذّر نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، رامز الأكبروف، من التداعيات الخطيرة للأوضاع الإنسانية والظروف الجوية في قطاع غزة، مشيراً إلى فاجعة الأمس والتي أدت إلى وفاة خمسة أشخاص جراء انهيار كثيب رملي على خيامهم، إضافة إلى وفاة رضيع غرقاً في أحد مواقع النزوح، وتضرر نحو 26 ألف أسرة جراء الأمطار.

وقال الأكبروف، خلال مؤتمر صحافي عقدته وزارة التنمية الاجتماعية ومركز الاتصال الحكومي في رام الله، إن آلاف الأسر فقدت ممتلكاتها ومساكنها ومستلزمات الإيواء، واضطرت إلى النزوح مجدداً، وقضاء ليالٍ دون أماكن جافة للنوم أو أغطية وملابس دافئة، مؤكداً أن هشاشة أوضاع المواطنين في غزة ليست نتيجة الأحوال الجوية، بل هي نتيجة تدمير المنازل والأحياء والبنية التحتية وشبكات المياه وتصريف الأمطار بفعل الأعمال العدائية.

وأضاف أن مياه الفيضانات اختلطت بمياه الصرف الصحي، وتدفقت إلى مواقع النزوح والخيام التي تحاول الأسر الاحتماء فيها، محذراً من أن فصل الشتاء سيكون بالغ القسوة، ليس بسبب التغير المناخي وحده، بل أيضاً بسبب عدم دخول الإمدادات والمعدات اللازمة بالكميات الكافية.

ودعا الأكبروف سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى رفع جميع القيود المفروضة على إدخال الإمدادات الإنسانية فوراً، محذراً من أن الوقت المتاح للاستعداد للشتاء ينفد، وأن عدم إدخالها خلال الأسبوع الحالي قد يؤدي إلى ضياع فرصة الاستعداد للموسم.

وأوضح أن الإمدادات المطلوبة تشمل شاحنات شفط المياه والمضخات المتنقلة والآليات الثقيلة وزيوت المحركات وقطع الغيار والخيام والأغطية المشمعة والصفائح البلاستيكية والبطانيات والملابس الشتوية.

كما دعا إلى وقف تقدم ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" والتراجع عنه، بما يتيح للمواطنين العودة إلى المناطق المرتفعة في قطاع غزة، مطالباً بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من تلك الأراضي، وبزيادة التمويل الإنساني الدولي بصورة عاجلة، في ظل تراجع التمويل ونفاد المخزونات واتساع الاحتياجات.

واستُشهد خمسة فلسطينيين، بينهم امرأة وثلاثة أطفال، وأصيب آخرون، أمس، جراء انهيار جرف رملي على خيام النازحين في مخيم أرض الرباط بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.