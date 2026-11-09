أخبار اليمن : 103 غارات عدوانية خلال 24 ساعة

103 غارات عدوانية خلال 24 ساعة
أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، بأن العدو السعودي شن 103 غارات جويةً خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات العدو السعودي، استهدفت الأعيان المدنية في محافظات مأرب وصعدة والحديدة وتعز ولحج والجوف، وذلك من خلال طائرات "F15 وتايفون"، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف وخلّفت شهداء وجرحى من المدنيين.
وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا بلغت أربعة آلاف و563 غارةً جويةً وصاروخًا.
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