أخبار اليمن : صنعاء تحذّر مجدداً: ابتعدوا عن المنشآت

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صنعاء تحذّر مجدداً: ابتعدوا عن المنشآت

جدّد مصدر عسكري نصحه للموظفين والمتواجدين في أو بالقرب من المنشآت التي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية هدفًا لها بالابتعاد عنها حتى لا تتعرض حياتهم للخطر. صنعاء تحذّر مجدداً: ابتعدوا عن المنشآتجدّد مصدر عسكري نصحه للموظفين والمتواجدين في أو بالقرب من المنشآت التي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية هدفًا لها بالابتعاد عنها حتى لا تتعرض حياتهم للخطر. وأكد المصدر أن جميع الشركات التي أبلغت الجهات المعنية في صنعاء رغبتها بالمغادرة وترك الاستثمار في السعودية سيتم تسهيل خروج أصولها وتقديم كل التسهيلات اللازمة. وأشار "إلى أنه سيتم تجنيب أي استهداف لأي شركات أبلغتنا بمواقع استثماراتها داخل أراضي العدو السعودي من الدول التي لم تشارك في العدوان على بلدنا".سبأ

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