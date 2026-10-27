أخبار اليمن : باليستي يمني يشعل النيران في مصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية

باليستي يمني يشعل النيران في مصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية
تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استهداف مصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه، أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت بعون الله تعالى من استهداف مصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية بصاروخ باليستي وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
وأكد أن استهداف مصفاة رأس تنورة، تسببت في نشوب حرائق ضخمة في الموقع المستهدف.
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