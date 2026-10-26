أخبار اليمن : إسرائيل قتلت 12500 امرأة في غزة و28 بالضفة

إسرائيل قتلت 12500 امرأة في غزة و28 بالضفةأفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة شؤون المرأة بأنّ إسرائيل قتلت أكثر من 12 ألفاً و500 امرأة في قطاع غزة و28 أخريات في الضفة الغربية المحتلة منذ أكتوبر 2023.

وقال الجهاز المركزي ووزارة شؤون المرأة في بيان مشترك بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، إن عدد النساء في فلسطين بلغ نحو 2.75 مليون، مع نهاية عام 2025، يمثّلنَ 49% من السكان، بواقع 1.69 مليون امرأة في الضفة الغربية المحتلة و1.06 مليون في قطاع غزة.

وأكّد البيان أنّ أكثر من 12 ألفاً و500 امرأة قُتلتَ في قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية الأخيرة، التي استمرّت أكثر من عامَين وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر 2025، لكنّ قوات الاحتلال تمضي في خرقه.

ومن بين الفلسطينيات اللواتي استشهدنَ، ذكر الجهاز المركزي ووزارة شؤون المرأة في بيانهما أنّ عدد الأمّهات منهنّ تجاوز تسعة آلاف امرأة، فيما بلغ عدد الصحفيات من بينهنّ 42 شهيدة. كذلك تمثّل النساء الفلسطينيات، وفقاً للبيان، نحو 14% من إجمالي الجرحى البالغ عددهم 175 ألفاً و416 جريحة حتى 12 أكتوبر الجاري.

ولفت البيان إلى أنّ العدوان الإسرائيلي أدّى إلى تغييرات في بنية الأسرة، إذ فقدت 28 ألفاً و560 امرأة أزواجهنّ، فيما ارتفعت نسبة الأسر التي تهتمّ فيها نساء في قطاع غزة من 12% قبل الحرب إلى نحو 18% حتى أكتوبر 2025.

وعلى الصعيد الصحي، تواجه نحو 50 ألف امرأة فلسطينية حامل مخاطر متزايدة، فيما سجّلت أكثر من 12 ألف حالة إجهاض في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، وفقاً لما تضمّنه البيان.

وفي الضفة الغربية المحتلة، أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة شؤون المرأة، بأنّ 28 امرأة فلسطينية استشهدنَ هناك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من إجمالي 1,216 فلسطينياً استشهدوا في الضفة هجمات للقوات الإسرائيلية والمستوطنين.

كما بلغت البطالة بين النساء في قطاع غزة 92% في مقابل 31% في الضفة الغربية المحتلة في خلال الربع الثاني من عام 2026، وفقاً للبيان نفسه.

تجدر الإشارة إلى أنّ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة المحاصر، التي انطلقت في أكتوبر من عام 2023، خلّفت أكثر من 74 ألف شهيد، وأكثر من 175 ألف جريح، إلى جانب دمار هائل طاول 90% من البنى التحتية المدنية. وبالتزامن مع حرب الإبادة تلك، صعّدت إسرائيل عدوانها على الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل القتل والاعتقال والتدمير والتهجير، الأمر الذي فاقم كذلك معاناة الفلسطينيين هناك.