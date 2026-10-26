أخبار اليمن : بن حبتور: اليمن سيبقى عصياً على أعدائه

بن حبتور: اليمن سيبقى عصياً على أعدائهأكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، أن ما تفوّه به المجرم ترامب من وصف دول وشعوب بأنها "قذرة" ليس مجرد زلة لسان انتخابية، بل تعبير صريح عن عقلية استعمارية عنصرية تنظر للشعوب الأخرى بمنطق الاستعلاء والهيمنة، وتتنكر لأبسط قواعد الكرامة الإنسانية التي كفلتها المواثيق الدولية.

وقال الدكتور بن حبتور في تصريح إعلامي، "لمن يتشدق بهذه الأوصاف المهينة نقول إن اليمن وليبيا والصومال وهايتي دول ذات تاريخ وحضارة وكرامة، دفعت شعوبها أثمانًا باهظة جراء سياسات الهيمنة والتدخلات الخارجية التي تتحمل واشنطن وحلفاؤها مسؤوليتها المباشرة".

وأضاف "من يريد الحديث عن الإرهاب والفوضى، فعليه أولًا أن يراجع سجله في صناعة الأزمات ونهب الثروات وزعزعة الاستقرار في هذه البلدان".

وأشار عضو السياسي الأعلى، إلى أن تفضيل ترامب دولًا بعينها، كالنرويج والسويد والدنمارك، على غيرها، ليس سوى تكريس لازدواجية المعايير وتصنيف البشر وفق معايير عنصرية، وهو منطق مرفوض جملة وتفصيلاً.

كما أكد الشعب اليمني، الذي يقف اليوم في وجه أعتى قوى الاستكبار، أثبت أنه أهل للسيادة والكرامة، وأن بلاده عصية على الإهانة والانتقاص، مجدّدًا التأكيد على أن اليمن سيبقى عصيًا على كل من يحاول النيل من كرامته وسيادته وإرادة شعبه.