أخبار اليمن : 62 غارة عدوانية خلال 24 ساعة

62 غارة عدوانية خلال 24 ساعةأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، بأن طيران العدو السعودي شن 62 غارةً جويةً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، إلى غارات العدو السعودي، استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات مأرب وصعدة ولحج وتعز وذلك من خلال طائرات "F-15" أقلعت من قاعدة خميس مشيط وخلفت شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال.

وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي خلال 100 يوم منذ بدء تصعيده على بلدنا في الــ13 من يوليو الماضي، ألفان و855 غارةً جويةً وصاروخًا.