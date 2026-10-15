أخبار اليمن : مصدر عسكري: استهداف مقر عمليات حربية في معاشيق عدن

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مصدر عسكري: استهداف مقر عمليات حربية في معاشيق عدن

أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت مقر عمليات حربية يُديرها ضباط سعوديون في قصر المعاشيق بعدن ومخازن أسلحة تابعة لهم. مصدر عسكري: استهداف مقر عمليات حربية في معاشيق عدنأكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت مقر عمليات حربية يُديرها ضباط سعوديون في قصر المعاشيق بعدن ومخازن أسلحة تابعة لهم. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مقتضب، أن قصف مقر العمليات الحربية للعدو السعودي في عدن يأتي في سياق المعادلة المعلنة بضرب التحشيدات السعودية أينما كانت. واعتبر أي تواجد عسكري للعدو السعودي هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة أينما كان.



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