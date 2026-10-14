أخبار اليمن : قصف يمني لمطار خالد الدولي وتحشيدات العدوان في رأس العارة

قصف يمني لمطار خالد الدولي وتحشيدات العدوان في رأس العارة
تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استهداف مطار خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي الرياض.
وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه، أن القوات المسلحة بفضل الله وعونه تمكنت من استهداف مطار خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي الرياض بصاروخ باليستي وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.
وأشار إلى أن القوات المسلحة نفذّت عملية استهداف لعدد من تحشيدات العدو السعودي في منطقة رأس العارة والمضاربة بثلاثة صواريخ بالستية وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله وخلفت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى وإعطاب عدد من الآليات.
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