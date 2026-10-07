أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار رعدية في 5 محافظات

توقعات بهطول أمطار رعدية في 5 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكّر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، وإب، وريمة، والمحويت وحجة وأجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي.
ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات سقطرى، وصعدة، وذمار، والضالع، ومرتفعات لحج وأبين.
ونبه المركز المواطنين وسائقي المركبات من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن العواصف الرعدية ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الهياكل المعدنية والأشجار العالية، وبعدم استخدام الهواتف المحمولة أثناء العواصف.
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